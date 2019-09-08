Парламент Грузії затвердив уряд

Парламент Грузії сьогодні, 9 вересня, оголосив вотум довіри оновленого складу уряду під керівництвом нового прем'єр-міністра Георгія Гахарія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Грузія Online".

Повідомляється, що в підтримку нового прем'єра висловились 98 депутатів. Гахарія став п'ятим прем'єр-міністром від правлячої партії "Грузинська мрія" за останні сім років. Він змінив на цьому посту Мамуку Бахтадзе, який керував урядом один рік і два місяці.

Кандидатура Гахарія на пост прем'єр-міністра була офіційно представлена 3 вересня за підсумками засідання політради партії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня партія "Грузинська мрія" висунула міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію на посаду прем'єр-міністра Грузії.

Раніше колишній прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що його відхід з поста є "звичайним політичним процесом". За його словами, рішення піти з уряду не потрібно шукати конспірологічні теорії. Консультації з цього приводу велися в офісі партії "Грузинська мрія".