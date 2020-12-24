У Грузії затвердили новий уряд

Фото: Георгій Гахарія (flickr.com/worldeconomicforum)

У четвер, 24 грудня, парламент Грузії затвердив склад нового уряду країни. Його очолив Георгій Гахарія.

Про це повідомляє Rustavi 2.

За призначення нового уряду проголосували 85 депутатів. При цьому жоден депутат не проголосував проти.

Майже всі міністри попереднього Кабінету міністрів повернулися на свої посади. Однак Тею Цулукіані на посаді глави Міністерства юстиції змінив її заступник Гоча Лорткіпанідзе.

Нагадаємо, 11 грудня у Грузії затвердили новий парламент.

Зазначимо, що парламентські вибори в Грузії пройшли у два тури - 31 жовтня та 21 листопада. За даними Центральної виборчої комісії, правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" здобула перемогу, набравши 48,22% голосів виборців і отримавши 90 мандатів зі 150.

При цьому опозиції дісталося 60 мандатів, однак вона не визнає результати виборів.

Раніше повідомлялося, що опозиція Грузії прийняла рішення на знак протесту не брати участь у другому турі парламентських виборів.

Крім того, 31 жовтня відразу після парламентських виборів в Грузії опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації.