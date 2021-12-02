Парламент Греції проголосував за обов'язкову вакцинацію громадян віком від 60 років
Парламент Греції ухвалив у середу ввечері закон Про Національне центральне управління закупівель у сфері охорони здоров'я. Він включає поправку про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для громадян віком від 60 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amna.
Поправку про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян старше 60 років, запропоновану урядом, підтримали правляча партія "Нова демократія", що має в 300-місцевому однопалатному парламенті країни більшість в 157 місць, і лівоцентристська опозиційна партія"Рух змін".
Проти проголосували головна опозиційна партія " коаліція радикальних лівих сил "(СІРІЗА), Компартія Греції (КПГ), невелика ліва партія" МЕРА25 "і правоцентристська" Еллініки лісі "("грецьке рішення). За законопроект в цілому проголосувала тільки "НОВА ДЕМОКРАТІЯ".
Голосуванню передували дебати щодо оголошеного у вівторок прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом рішення про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян старше 60 років, а також про штрафи в 100 євро на місяць тим, хто цього не зробить до 16 січня.
Прем'єр повідомив у своєму виступі на засіданні уряду про це рішення, прийняте у зв'язку з наближенням різдвяними святами на тлі високого рівня випадків зараження коронавірусом, а також заклопотаності поширенням штаму "Омікрон". Після цього рішення було оформлено у вигляді поправки до законопроекту.
У Греції в листопаді був зареєстрований сплеск інфекцій, при цьому щоденні випадки захворюваності досягли рекордного рівня. Щоб уникнути такого зростання захворюваності в країні ввели карантинні обмеження. Зокрема, заборонили нещепленим людям відвідувати закриті приміщення, включаючи ресторани, кінотеатри, музеї та тренажерні зали, навіть якщо у них був негативний результат тесту на коронавірус.
Нагадавши, у Великобританії через появу нового штаму коронавірусу "Омікрон" скорочують термін ревакцинації. Замість повторного щеплення через півроку, її проводитимуть кожні три місяці.