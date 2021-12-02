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Парламент Греції проголосував за обов'язкову вакцинацію громадян віком від 60 років

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Афіни, Четвер 02 грудня 2021 04:21
Парламент Греції проголосував за обов'язкову вакцинацію громадян віком від 60 років Фото: у Греції вводять обов'язкову COVID-вакцинацію для людей віком від 60 років (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Греції ухвалив у середу ввечері закон Про Національне центральне управління закупівель у сфері охорони здоров'я. Він включає поправку про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для громадян віком від 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amna.

Поправку про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян старше 60 років, запропоновану урядом, підтримали правляча партія "Нова демократія", що має в 300-місцевому однопалатному парламенті країни більшість в 157 місць, і лівоцентристська опозиційна партія"Рух змін".

Проти проголосували головна опозиційна партія " коаліція радикальних лівих сил "(СІРІЗА), Компартія Греції (КПГ), невелика ліва партія" МЕРА25 "і правоцентристська" Еллініки лісі "("грецьке рішення). За законопроект в цілому проголосувала тільки "НОВА ДЕМОКРАТІЯ".

Голосуванню передували дебати щодо оголошеного у вівторок прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом рішення про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян старше 60 років, а також про штрафи в 100 євро на місяць тим, хто цього не зробить до 16 січня.

Прем'єр повідомив у своєму виступі на засіданні уряду про це рішення, прийняте у зв'язку з наближенням різдвяними святами на тлі високого рівня випадків зараження коронавірусом, а також заклопотаності поширенням штаму "Омікрон". Після цього рішення було оформлено у вигляді поправки до законопроекту.

У Греції в листопаді був зареєстрований сплеск інфекцій, при цьому щоденні випадки захворюваності досягли рекордного рівня. Щоб уникнути такого зростання захворюваності в країні ввели карантинні обмеження. Зокрема, заборонили нещепленим людям відвідувати закриті приміщення, включаючи ресторани, кінотеатри, музеї та тренажерні зали, навіть якщо у них був негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадавши, у Великобританії через появу нового штаму коронавірусу "Омікрон" скорочують термін ревакцинації. Замість повторного щеплення через півроку, її проводитимуть кожні три місяці.

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