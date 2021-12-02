Парламент Греции проголосовал за обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет

Парламент Греции принял в среду вечером закон о Национальном центральном управлении закупок в сфере здравоохранения. Он включает поправку об обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amna .

Поправку об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, предложенную правительством, поддержали правящая партия "Новая демократия", имеющая в 300-местном однопалатном парламенте страны большинство в 157 мест, и левоцентристская оппозиционная партия "Движение перемен".

Против проголосовали главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА), Компартия Греции (КПГ), небольшая левая партия "МЕРА25" и правоцентристская "Эллиники лиси" ("Греческое решение). За законопроект в целом проголосовала только "Новая демократия".

Голосованию предшествовали дебаты по объявленному во вторник премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом решении об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, а также о штрафах в 100 евро в месяц тем, кто этого не сделает до 16 января.

Премьер сообщил в своем выступлении на заседании правительства об этом решении, принятом в связи с приближающимися рождественскими праздниками на фоне высокого уровня случаев заражения коронавирусом, а также озабоченности распространением штамма "Омикрон". После этого решение было оформлено в виде поправки к законопроекту.