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Парламент Греции проголосовал за обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет

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Афины, Четверг 02 декабря 2021 04:21
Парламент Греции проголосовал за обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет Фото: в Греции вводят обязательную COVID-вакцинацию для людей старше 60 лет (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Греции принял в среду вечером закон о Национальном центральном управлении закупок в сфере здравоохранения. Он включает поправку об обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amna.

Поправку об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, предложенную правительством, поддержали правящая партия "Новая демократия", имеющая в 300-местном однопалатном парламенте страны большинство в 157 мест, и левоцентристская оппозиционная партия "Движение перемен".

Против проголосовали главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА), Компартия Греции (КПГ), небольшая левая партия "МЕРА25" и правоцентристская "Эллиники лиси" ("Греческое решение). За законопроект в целом проголосовала только "Новая демократия".

Голосованию предшествовали дебаты по объявленному во вторник премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом решении об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, а также о штрафах в 100 евро в месяц тем, кто этого не сделает до 16 января.

Премьер сообщил в своем выступлении на заседании правительства об этом решении, принятом в связи с приближающимися рождественскими праздниками на фоне высокого уровня случаев заражения коронавирусом, а также озабоченности распространением штамма "Омикрон". После этого решение было оформлено в виде поправки к законопроекту.

В Греции в ноябре был зарегистрирован всплеск инфекций, при этом ежедневные случаи заболеваемости достигли рекордного уровня. Чтобы избежать такого роста заболеваемости в стране ввели карантинные ограничения. В частности, запретили непривитым людям посещать закрытые помещения, включая рестораны, кинотеатры, музеи и тренажерные залы, даже если у них был отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, в Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" сокращают срок ревакцинации. Вместо повторной COVID-прививки через полгода, ее будут проводить каждые три месяца.

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