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Парламент Німеччини проведе слухання на прохання України. Щодо агресії Росії

Автор: Дмитро Левицький

Німецький парламент цього тижня проведе слухання на прохання української сторони. Вони стосуватимуться запобігання російському вторгненню в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Бундестаг збереться на слухання "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання" у четвер, 27 січня.

"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому РФ вторгненню", - наголосив український дипломат на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що відносини Києва з Берліном вийшли на момент істини.

Крім того, у польському уряді висловили розчарування позицією Німеччини щодо допомоги Україні на тлі агресії Росії.

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