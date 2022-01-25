Парламент Німеччини проведе слухання на прохання України. Щодо агресії Росії

Німецький парламент цього тижня проведе слухання на прохання української сторони. Вони стосуватимуться запобігання російському вторгненню в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника .

Бундестаг збереться на слухання "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання" у четвер, 27 січня.

"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому РФ вторгненню", - наголосив український дипломат на сторінці у Twitter.