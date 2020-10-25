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Парламент Франції проголосував за продовження режиму НС через COVID-19

Париж, Неділя 25 жовтня 2020 04:57
Парламент Франції проголосував за продовження режиму НС через COVID-19
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Режим надзвичайного стану в області охорони здоров'я", викликаний пандемією COVID-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року. За цей спірний законопроєкт уряду ввечері в суботу, 24 жовтня, французький парламент проголосував у першому читанні. 71 депутат підтримав ініціативу, 35 виступили проти.

Трансляція засідання велася на сайті парламенту.

Очікується, що 28 жовтня законопроєкт про продовження режиму НС розгляне Сенат Франції. Підсумкове голосування за нього заплановано на початок листопада.

Перед голосуванням міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра виступив перед парламентарями з промовою, в якій підкреслив серйозність епідеміологічної ситуації.

23 жовтня Франція друга з країн-членів ЄС після Іспанії переступила позначку в один мільйон заражень коронавірусом.

24 жовтня добовий приріст хворих у Франції поставив антирекорд, склавши 45 422 людини.

Кількість жертв пандемії за добу з 23 по 24 жовтня склала 138 осіб. У відділенні інтенсивної терапії з COVID-19 до того моменту у Франції перебувало 2500 пацієнтів. Всього від наслідків зараження коронавірусом в країні померли 34 645 хворих.

Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину в країні на шість тижнів.

Раніше міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що введення комендантської години коштуватиме країні в більш ніж у 2 млрд євро.

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