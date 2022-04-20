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Парламент Фінляндії приступив до дебатів про вступ до НАТО

Фото: парламент Фінляндії почав дебати про вступ до НАТО (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО. Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що рішення про подачу заявки на членство в Альянсі буде прийнято протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Фінські законодавці минулого тижня отримали на замовлення уряду "Білу книгу", в якій оцінюються наслідки від вступу в НАТО. У звіті не міститься рекомендацій, але підкреслюється, що без членства в Альянсі Фінляндія не має жодних гарантій безпеки.

У доповіді також говориться, що" стримувальний ефект "на оборону Фінляндії буде "значно більше" у разі членства в НАТО.

За даними фінських, близько половини з 200 депутатів парламенту країни підтримують вступ до НАТО, проти виступає тільки 12 законодавців.

Нагадаємо, переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО.

Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило про готовність країни до "різних загроз" з боку Росії у разі вступу до НАТО.

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