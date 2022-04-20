Парламент Фінляндії приступив до дебатів про вступ до НАТО

Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО. Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що рішення про подачу заявки на членство в Альянсі буде прийнято протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Фінські законодавці минулого тижня отримали на замовлення уряду "Білу книгу", в якій оцінюються наслідки від вступу в НАТО. У звіті не міститься рекомендацій, але підкреслюється, що без членства в Альянсі Фінляндія не має жодних гарантій безпеки.

У доповіді також говориться, що" стримувальний ефект "на оборону Фінляндії буде "значно більше" у разі членства в НАТО.

За даними фінських, близько половини з 200 депутатів парламенту країни підтримують вступ до НАТО, проти виступає тільки 12 законодавців.