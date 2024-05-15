ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламент Эстонии принял закон, который позволит изъять активы РФ в пользу Украины

Эстония, Среда 15 мая 2024 16:02
UA EN RU
Парламент Эстонии принял закон, который позволит изъять активы РФ в пользу Украины Архивное фото: в Эстонии приняли закон, который позволит изъять активы РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Эстонии сегодня, 15 мая, принял закон, который позволит изъять активы подсанкционных российских лиц в пользу Украины.

Об этом заявил глава конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Он пояснил, что создание правового регулирования для использования замороженных активов оказалось сложной задачей, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Но Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.

"Россия - это государство-агрессор. Возмещение нанесенного ею во время военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников", - сказал он.

Террас сказал, что для обеспечения ответственности при возмещении нанесенного Украине во время войны ущерба можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций.

Он уточнил, что принятый закон предлагает механизм, который предусматривает ответственность для лиц и предприятий, непосредственно связанных с осуществлением агрессии против Украины.

Как это будет работать

Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.

Для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение вреда необходимо, чтобы во время противозаконной деятельности был причинен вред, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом.

Также пострадавшее иностранное государство должно выставить иностранному государству, причинившему ущерб, соответствующее требование, которое государство, причинившее ущерб, не выполнило в разумные сроки.

"Между Эстонией и государством, которое ходатайствует, должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение вреда, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества", - говорится в материале.

Кроме этого, должна быть в достаточной степени доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.

Использование замороженных активов России

После начала войны страны Запада заморозили активы российского Центробанка, их общая стоимость достигает около 300 млрд долларов. Однако страны Запада не спешат с конфискацией и предлагают использовать только прибыль от активов РФ.

Недавно сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины в ближайшие недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония Война в Украине
NEWS
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит