Парламент Естонії закликав ЄС розробити політику санкцій проти Росії
Парламент Естонії закликав Європейський союз розробити ефективну політику санкцій. Вони мають змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики.
Парламент Естонії ухвалив заяву на захист громадянських свобод у Росії, закликавши розробити політику антиросійських санкцій. За неї проголосували 62 парламентарії, проти виступили три людини, не голосували - 28, утрималась одна людина.
За даними парламенту, Росія проводить агресивну політику стосовно сусідніх країн.
"Розробити ефективну політику санкцій, яка змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики стосовно своїх сусідів і змусить її виконувати міжнародним зобов'язання щодо інших держав, так і своїх громадян", - йдеться в документі.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що ЄС почав розробку санкцій проти Росії за порушення прав людини і ситуацію з Навальним. Жодна з країн-учасниць ЄС не виступає проти введення нових санкцій.
Додамо, нещодавно у Росії заявили, що готові до розриву відносин з Євросоюзом. Водночас Москва не хоче бути ізольованою від світового життя.