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Парламент Естонії закликав ЄС розробити політику санкцій проти Росії

Новость на русском → Естонія, Вівторок 16 лютого 2021 00:24
Парламент Естонії закликав ЄС розробити політику санкцій проти Росії Фото: прапор ЄС (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Естонії закликав Європейський союз розробити ефективну політику санкцій. Вони мають змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики.

Про це повідомляє прес-служба вищого законодавчого органу республіки.

Парламент Естонії ухвалив заяву на захист громадянських свобод у Росії, закликавши розробити політику антиросійських санкцій. За неї проголосували 62 парламентарії, проти виступили три людини, не голосували - 28, утрималась одна людина.

За даними парламенту, Росія проводить агресивну політику стосовно сусідніх країн.

"Розробити ефективну політику санкцій, яка змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики стосовно своїх сусідів і змусить її виконувати міжнародним зобов'язання щодо інших держав, так і своїх громадян", - йдеться в документі.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що ЄС почав розробку санкцій проти Росії за порушення прав людини і ситуацію з Навальним. Жодна з країн-учасниць ЄС не виступає проти введення нових санкцій.

Додамо, нещодавно у Росії заявили, що готові до розриву відносин з Євросоюзом. Водночас Москва не хоче бути ізольованою від світового життя.

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