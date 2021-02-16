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Парламент Эстонии призвал ЕС разработать политику санкций против России

Новина українською → Эстония, Вторник 16 февраля 2021 00:24
Парламент Эстонии призвал ЕС разработать политику санкций против России Фото: флаг ЕС (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Эстонии призвал Европейский союз разработать эффективную политику санкций. Они должны вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики.

Об этом сообщает пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили три человека, не голосовали - 28, воздержался один человек.

По данным парламента, Россия якобы агрессивную политику по отношению к соседним странам.

"Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", - говорится в документе.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ЕС начал разработку санкций против России за нарушение прав человека и ситуацию с Навальным. Ни одна из стран-участниц ЕС не выступает против введения новых санкций.

Добавим, недавно в России заявили, что готовы к разрыву отношений с Евросоюзом. В то же время Москва не хочет быть изолированной от мирового жизни.

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