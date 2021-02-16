Парламент Эстонии призвал ЕС разработать политику санкций против России

Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили три человека, не голосовали - 28, воздержался один человек.

По данным парламента, Россия якобы агрессивную политику по отношению к соседним странам.

"Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", - говорится в документе.