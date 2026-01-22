Парламент ЕС готовится ратифицировать соглашение с США: о чем идет речь

Ранее голосование в Европарламенте было приостановлено из-за "давящих" действий Трампа, которые депутаты считали неприемлемыми.

Однако последнее заявление президента США об отказе от тарифов позволило парламентариям продолжить рассмотрение соглашения.

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила в четверг, 22 января, журналистам в Брюсселе, что отказ Трампа от тарифов позволяет возобновить голосование за соглашение. По ее словам, предварительное голосование может состояться уже в ближайшие дни, а окончательное одобрение парламентом станет последним шагом перед официальным вступлением в силу соглашения.

Отметим, что торговое соглашение между ЕС и США было заключено в июле 2025 года и частично уже применяется. Оно предусматривает почти полную отмену европейских тарифов на американские товары, а США согласились на 15% пошлины на большинство экспорта из ЕС и 50% на сталь и алюминий.

Причина конфликта ЕС и США

Напряженность в отношениях ЕС и США возросла из-за спора вокруг Гренландии, когда Трамп требовал изменений в европейской политике в отношении острова. ЕС даже угрожал применить новый "антипринудительный" механизм, созданный для сдерживания подобных действий третьих стран.

Однако Дональд Трамп пересмотрел свою позицию после встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, в среду поздно вечером.

Проблемные вопросы соглашения ЕС-США

Хотя последняя угроза Трампа уже не актуальна, но ведущий европейский законодатель по вопросам торгового соглашения с США и председатель парламентского комитета по торговле Бернд Ланге отметил, что Европе "нельзя расслабляться", ведь "следующая угроза неизбежно появится". По его словам, соглашение требует пристального контроля во время имплементации.

Еще бы, даже до кризиса вокруг Гренландии соглашение сталкивалось с сопротивлением в парламенте из-за расширения США 50% тарифов на металлическую продукцию и требования об изменениях в европейских технологических правилах.

Вместе с тем, возобновление голосования открывает путь к полной имплементации соглашения, которое должно обеспечить стабильные торговые отношения между ЕС и США и предусматривает четкие правила для тарифов и рынка обеих сторон.