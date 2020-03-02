Парламент має системно переглянути роботу Кабміну, - Корнієнко

Під час позачергового засідання народні депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує Кабінет міністрів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Кабінет міністрів повинен перетворитись на оперативний штаб по усуненню загроз.

"Я думаю, що в середу ми фахову розмову проведемо. Як так сталось, що курс, який обрали 73% населення, і довіра до цього курсу зберігається, до президента зберігається, але по факту - у кишенях люди не відчувають це, в системних реформах люди не відчувають це, в платіжках не відчувають це, в системних реформах люди не відчувають. З огляду на безпекову ситуацію, з можливим коронавірусом нам точно треба переглядати системно, інституційно, що має робити уряд", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, глава уряду Олексій Гончарук, коментуючи кадрові зміни в Кабміні заявив, що в КМУ думають про посилення. За словами прем'єра, кадрові зміни в уряді - це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег у парламенті.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Кабмін необхідно посилити новими кадрами через можливість наближення економічної кризи та епідемії коронавірусу.

Підкреслимо, глава держави Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Воно буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо станеться вранці у вівторок, 3 лютого.