Парламент має розглянути закон про Єдиний держреєстр ветеранів

Геращенко закликала нардепів розглянути низку законів щодо статусу ветеранів

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала вынести на рассмотрение парламента ряд законопроектов о статусе ветеранов. Об этом она сказала в ходе согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, первый замглавы призвала рассмотреть закон о создании Единого государственного реестра ветеранов.

"Я очень прошу, чтобы мы рассмотрели в первом чтении законопроект №9508 о Едином реестре ветеранов", - сообщила Геращенко.

По ее словам, проекты законов были предложены новосозданным Министерством по делам ветеранов.

Напомним, в Раду внесли законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по Единому государственному реестру ветеранов войны".

Законом предлагается определить, что Единый реестр ветеранов - это единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей таких лиц и других лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря прошлого года министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание этого реестра. Она отметила, что реестр должен упорядочить деятельность министерства.

Так, 22 ноября 2018 года парламент назначил Ирину Фриз министром по делам ветеранов.