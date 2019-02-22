Парламент Данії схвалив нову політику щодо біженців

Раніше законодавство розкритикувало гуманітарні організації

Парламент Дании 22 февраля принял закон, который предусматривает переход от интеграции к будущей репатриации в подходе к беженцам с квотами ООН и другим лицам, не имеющим постоянного статуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Сообщается, что антииммиграционная Датская народная партия и социал-демократы проголосовали за законодательство, которое ранее раскритиковали гуманитарные организации. При этом отметим, что социал-демократы проголосовали за этот законопроект, несмотря на не согласие с его частями, например, об уменьшении социальной помощи по интеграции, которую выплачивают людям, получившим убежище. Другие оппозиционные партии критиковали новые правила.

В частности, министр по вопросам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг сказала, что не знает, сколько беженцев будут возвращены в страны происхождения.

"Мы ожидаем ощутимого эффекта. Но это, очевидно, не то, что можно оценить количественно", - сказала она.

Напомним, Германия ужесточила законодательство о предоставлении убежища. По новым правилам, мигранты, которые уже получили убежище, должны в течение трех лет сотрудничать с властями при проверках.