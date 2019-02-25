Парламент у четвер розпочне розгляд "мовного закону"

За словами Парубія, уже підготовлено таблицю правок до другого читання закону

В четверг, 28 февраля, Верховная рада рассмотрит доработанный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного - "языковой закон". Об этом сообщил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в среду народные депутаты могут начать рассмотрение поправок к законопроекту о так называемом "сплите", чтобы проголосовать его в четверг.

"Также в четверг предлагается, чтобы мы рассмотрели проект закона №7473 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Этот закон важен и для выполнения Соглашения об ассоциации... На сегодня я могу сказать, что и комитет, и юридическое управление уже завершили рассмотрение и подготовили таблицу. Я предлагаю, чтобы мы в четверг перешли к блоку по вопросам культуры, к рассмотрению вопроса о государственном языке", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее Парубий рассказал, что парламент не будет рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Так, спикер ВР допускает, что этот законопроект не будет рассмотрен за один день.

Как писало РБК-Украина ранее, из законопроекта о государственном языке убрали норму об уголовной ответственности.

Добавим, комитет парламента по вопросам культуры и духовности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении "языковой закон" - законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в редакции комитета с внесенными поправками №5670-д.