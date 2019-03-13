Парламент Британії виступив проти Brexit без угоди

Пропозицію підтримали 312 народних обранців

Британские депутаты 13 марта проголосовали за поправку к правительственному законопроекту, который препятствует реализации выходу Британии из Европейского союза (Brexit) без сделки при любых обстоятельствах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложение, которое внес депутат от Консервативной партии Кэролайн Спелман, поддержали 312 народных избранников. Против предложения выступили 308 депутатов.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия покинет Европейский союз 29 марта после того, как сделка будет достигнута.

Добавим, парламент Британии сегодня, 13 марта, проголосует за выход из ЕС. В случае выходе из ЕС без сделки Великобритания снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй до этого заявляла, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти. Как известно, Палата общин Британии 12 марта не поддержала новый вариант соглашения по Brexit.