Парламент Британії схвалив дві поправки до угоди про Brexit

Одна з поправок забороняє вихід країни зі складу Євросоюзу без угоди

Британский парламент принял две поправки к проекту соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Одна из поправок запрещает выход страны из состава Евросоюза без соглашения. В то же время отмечается, что эта поправка, внесенная Кэролайн Шпелман, носит рекомендательный характер, за нее проголосовали 318 депутатов, 310 - против.

Также была проголосована поправка, которая убирает из проекта понятие "бэкстоп", которое означает, что в случае недостижения соглашения Британия остается частью единого таможенного пространства ЕС.

Еще пять поправок были отвергнуты, в том числе, внесенная лейбористом Иветт Купер об отсрочке Brexit на несколько месяцев.

Напомним, ранее заместитель главного переговорщика Евросоюза Сабина Вейанд заявила, что существует высокий риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки.

По ее словам, парламент Британии не сможет договорится о Brexit, а лидеры ЕС обеспокоены из-за возможности продолжения двухлетнего процесса выхода Британии из блока.