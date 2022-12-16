Парламент Болгарии одобрил поставку Украине оружия, но не раскрывает какого

Парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe.
"За" такое решение, как сообщает издание, проголосовали 166 парламентариев, "против" - 48. Среди последних - представители Болгарской социалистической партии (BSP) и партии "Вузраждане". При этом члены BSP призвали президента Болгарии Румена Радева ветировать это решение парламента.
На прошлой неделе депутаты согласовали перечень вооружения, которое будут передавать Украине. Однако список засекречен, поскольку, как отметил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, он содержит информацию обо всем вооружении страны.
По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину, в то же время он отметил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы. Но депутат от партии "ГЕРБ" Делян Добрев заявил, что список засекречен, "потому что нам стыдно, как мало мы даем".
Недавно РБК-Украина сообщало, что Болгария впервые направит военную помощь Украине.
Как отмечалось ранее, Болгария стала одним из самых крупных "косвенных" поставщиков оружия для Украины с начала полномасштабной войны - она продала рекордное количество оружия.
В начале ноября парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, хотя ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.
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