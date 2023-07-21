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Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии бронетранспортеров

Фото: парламент Болгарии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутаты парламента Болгарии сегодня, 21 июля, проголосовали за поставку Украине партии бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.

За это проголосовали 142 депутата. Их передадут со складов болгарского МВД.

Минобороны Болгарии заверило, что обороноспособность страны от этого не пострадает.

Депутаты также предложили научить украинских военных в Болгарии использовать эти БТР, а затем отправить их в Украину.

Военная помощь от Болгарии

Ранее сообщалось, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Также правительство Болгарии решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства, в котором уже участвуют 24 страны-члены ЕС и Норвегия.

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