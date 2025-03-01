Парковка на местах для людей с инвалидностью: кому можно и какой грозит штраф

Тема, особенно болезненная для больших городов с их проблемами парковки: кто имеет право ставить машину на паркоместо, обозначенное табличкой 7.17 "Лица с инвалидностью"? И всегда ли для этого достаточно иметь аналогичный знак на самом авто?

О том, кто может законно отступать от Правил дорожного движения, читайте в материале РБК-Украина .

Машина для людей, которые по состоянию здоровья имеют ограничения в мобильности - едва ли не единственное средство передвижения вне дома. Неудивительно, что законодательство позволяет автомобилям с табличкой 30.3 ґ "Водитель с инвалидностью" иногда отступать от Правил дорожного движения. Причем в жизни ситуация имеет несколько вариантов и касается большего числа лиц - например, бывает, что машина чужая и таблички 30.3 ґ на ней нет.

Кому разрешается знак "Водитель с инвалидностью"

Опознавательный знак п. 30.3ґ "Водитель с инвалидностью" крепят на свое авто граждане с инвалидностью, а также водители, которые в своей машине перевозят таких граждан. Группа инвалидности не оговаривается ни в Правилах дорожного движения, ни в Законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", ни в документах Кабинета министров (Постановление КМ от 31.01.18 № 53).

Также знак 30.3ґ могут держать на семейном авто родители ребенка с инвалидностью. Предусмотрено даже внесение в техпаспорт записи "Разрешена установка знака "Инвалид", это делается в графе "Особые отметки" при регистрации машины гражданина с инвалидностью в Сервисном центре МВД. Но на самом деле получается, что это не обязательно - если во время поездок держать при себе удостоверение об инвалидности или иметь явные признаки инвалидности, и без таблички на авто, и без записи в техпаспорте можно обойтись.

Требования непременно иметь на автомобиле специальный знак п. 30.3ґ в законодательстве автожурналисты rbc.ua не нашли, а значит, и без такого синего (ранее желтого) знака гражданин с ограниченными возможностями формально имеет те же права на дороге, как и со знаком. То есть официально отступать от требований определенных пунктов ПДД ему можно. Однако когда по этому поводу возникнут вопросы у полиции, придется доказывать свою правоту, предъявив документы или имеющиеся физические недостатки.

Также может отступать от определенных требований ПДД водитель автомобиля, который перевозит человека с инвалидностью (имея или не имея ту синюю (желтую) табличку п. 30.3ґ). Однако, пассажир при этом должен держать при себе отводное удостоверение.

Какие правила могут нарушать водители с инвалидностью

В целом водителям с инвалидностью (или водителям, которые таких граждан перевозят) можно делать такие отступления от ПДД:

Двигаться под знаки 3.1 "Движение запрещено" и 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" (п.2.8). Также разрешается заезжать в пешеходную зону, даже если лицо там не живет и не работает (п.26.3);

Стоять в зоне действия знаков, запрещающих стоянку: 3.35 "Стоянка запрещена", 3.36 "Стоянка запрещена по нечетным числам", 3.37 "Стоянка запрещена по четным числам", 3.38: "Зона ограниченной стоянки";

Останавливаться там, где действует знак 3.34 "Остановка запрещена" - но только при наличии под ним таблички 7.18 "Кроме лиц с инвалидностью" (п.2.8. ПДД Украины);

Не пристегиваться ремнями. Согласно п. 5.2 ПДД, пассажир с инвалидностью (акцентируем - именно пассажир, но не водитель), чьи физиологические особенности не позволяют пользоваться ремнем безопасности, может не пристегиваться.

Коротко

Для того, чтобы эффективно пользоваться льготами, которые предоставляются водителям или пассажирам с ограниченными физическими возможностями, им лучше иметь при себе не только соответствующее удостоверение, но и опознавательную табличку 30.3ґ на стекле автомобиля. Такая двойная "страховка" упростит общение и с экипажами патрульной полиции, и с работниками парковочных служб, и с охранниками парковок и разного рода заведений.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.