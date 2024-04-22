Парковка в Киеве снова становится платной: названа дата
С понедельника, 22 апреля, парковка в столице снова станет платной. Однако не всегда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Цифровой и портал Киева.
Платная парковка только по будням
Парковка на муниципальных паркингах будет платной только в будни с 08:00 до 22:00.
В другое время в будни и в выходные субботы и воскресенья парковка - бесплатная.
Как оплатить карту через приложение
Чтобы оплатить услугу через Киев Цифровой, необходимо:
- выбрать "сервисы водителя";
- перейти в "Почасовую парковку";
- выбрать номер авто из перечня или указать его;
- самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;
- нажать "Начать парковку";
- нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к "Оплате парковки".
Оплатить услугу парковки можно картой через Apple Pay или Google Pay.
Какая цена за парковку
Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:
- 1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик - 35 грн/час;
- 2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска - 25 грн/час;
- 3 зона, остальные города - 5 грн/час.
Уведомления на телефон
Киев Цифровой предлагает пользователям настроить оповещение. В случае активирования услуги приложение ежечасно буду напоминать владельцу об активной парковке.
"Обращаем внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении – это официальная оплата, поступающая в бюджет Киева. Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, поэтому не игнорируйте уведомления о тревогу, также поступающие в Киев Цифровой", - отметили на портале Киева.
Карту парковок столицы можно просмотреть по ссылке.
Парковка в Киеве
Напомним, что в начале этого года из-за решения суда парковка в столице стала бесплатной.
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