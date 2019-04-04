Парковки зобов'язали встановити електрозарядки

У змінах до Державних будівельних норм, які набирають чинності з 1 липня 2019 року, міститься обов’язкова вимога - облаштовувати електричними зарядками не менше 5% машино-місць на парковках. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначили в прес-службі, цей процент планується поступово збільшувати, щоб до 2030 року усі 100% машино-місць на стоянках в Україні вже були оснащені електрозарядками.

"Ці зміни пов’язані з великою популяризацією електрокарів, яка очікується в найближчі роки. Так, за даними аналітиків німецького Центру управління автомобільним бізнесом (САМ), стрімке зростання кількості електрокарів прогнозується вже у 2020 році, так як саме на цей рік автовиробники запланували вихід на ринок багатьох нових моделей електромобілів", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні у 2018 році було заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в Україні набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", який визначає розміри штрафу за неправильні паркування, у тому числі, на тротуарах, та випадки, при яких транспортний засіб може бути відправлений евакуатором на штраф-майданчик.