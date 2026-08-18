Паркоместо в обмен на миллионные контракты? СМИ исследовали связи замглавы Агентства восстановления

Как отмечают журналисты, с февраля 2025 года Сверба пользуется машиноместом площадью 18,2 кв. м, принадлежащее Эдуарду Маргаряну – руководителю и владельцу 75% ООО "Техснабкомплект Сервис".

По данным издания, компания Маргаряна поставляет электротехническое оборудование подразделениям "Энергоатома", "Укрэнерго", "Укртранснефти" и другим государственным предприятиям.

Как изменилось количество контрактов

В расследовании журналисты обратили внимание на динамику договоров "Техснабкомплект Сервис" после назначения Сверба и начала аренды паркоместа.

"Между назначением Свербы и началом аренды паркоместа компания подписала лишь три договора общей стоимостью 197,9 тыс. грн. А затем, после 3 февраля 2025 года, когда должностное лицо начало пользоваться имуществом Маргаряна, ТСКС заключила 26 договоров у Prozorro на 15,04 млн грн", - пишет издание.

По подсчетам авторов расследования, на период после начала аренды пришлось 89,7% всех договоров ТСКС, заключенных после назначения Свербы, и 98,7% их общей стоимости.

В то же время менялась и общая выручка компании. В 2022 году он составил 21,98 млн грн, в 2023-м – 84,80 млн грн, в 2024-м – 134,21 млн грн, а в 2025 году, первом полном году после назначения Свербы, – 164,37 млн грн.

Таким образом, за три года выручка ООО "Техснабкомплект Сервис" увеличилась примерно в 7,5 раза.

Что известно об имуществе Свербы

Отдельно авторы расследования проанализировали имущественные обстоятельства самого Юрия Сверба.

По данным журналистов, в преддверии приобретения квартиры площадью 85,8 кв. м стоимостью от 5,5 до почти 6 млн грн чиновник одолжил у брата и сожительницы около 2,7 млн грн.

В то же время, как отмечается в материале, после этого Сверба возвращал долги, инвестировал в облигации внутреннего государственного займа и безвозмездно пользовался автомобилем Volvo XC90, оформленным на сожительницу. Стоимость автомобиля по данным расследования составляет 752,8 тыс. грн.