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У парку в Чикаго відбулася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 18:23
У парку в Чикаго відбулася стрілянина
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті стрілянини постраждали семеро людей

В результаті стрілянини в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс) постраждали сім осіб. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CBS.

Повідомляється, інцидент стався вночі з суботи на неділю в одному з парків в центрі міста. Очевидці вказують на те, що постріли були зроблені з проїздила повз машини.

В цілому постраждали сім осіб. Стан одного з них оцінюється як критичний. Наразі злочинець перебуває в розшуку.

Нагадаємо, в результаті стрілянини, яка сталася в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждало 26 осіб.

Раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. В результаті стрілянини В супермаркеті Walmart були поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, а в небо підняті поліцейські вертольоти.

 

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