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Парк "Крымский" и улица Героев Энергетиков. В Киеве переименовали 12 объектов

Киев, Пятница 13 декабря 2024 10:58
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Парк "Крымский" и улица Героев Энергетиков. В Киеве переименовали 12 объектов Фото: переименование улиц в Киеве (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве переименовали еще 12 городских объектов, среди которых улицы, скверы и парк. Семь из них получили новые названия в рамках дерусификации.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

В Киеве переименовали еще 12 городских объектов в рамках дерусификации и декоммунизации

12 декабря на пленарном заседании Киевсовета депутаты большинством голосов приняли решение о переименовании еще 12 объектов городского подчинения. Семь из них были переименованы в рамках процесса дерусификации и декоммунизации, пять - на общих основаниях.

Как отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, это важный шаг на пути к освобождению Киева от советского и имперского наследия.

Список переименованных объектов

Соломенский район

  • ул. Пржевальского - ул. Андрея Норова;
  • сквер в пределах ул. Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головка - сквер Андрея Жованика.

Шевченковский район

  • ул. Лермонтовская - ул. Владимира Турца.

Деснянский район

  • ул. Ушицкая - ул. Дмитрия Захарчука;
  • ул. Электротехническая - ул. Героев Энергетиков;
  • ул. Пушкина - ул. Сони Делоне.

Дарницкий район

  • ул. Крылова - ул. Наталии Кобринской;
  • парк "Таращанец" - парк "Крымский".

Подольский район

  • сквер на ул. Мостицкой - сквер Сергея Васильчука;

Святошинский район

  • ул. Мельниченко - ул. Тараса Бульбы-Боровца;
  • ул. Александра Блока - ул. Майка Йогансена.

Голосеевский район

  • переулок между ул. Васильковской и ул. Юлии Здановской – переулок Любомира Бордуна.

Напомним, что в Киеве новые названия получат 13 городских объектов, включая улицы, парки, скверы, площади, переулки.

Кроме того, политическая партия "УДАР Виталия Кличко" инициирует переименование улиц временно оккупированных городов в честь погибших защитников Украины.

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