Макрон подписал закон о скандальной пенсионной реформе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Таким образом, Макрон в очередной раз отклонил призывы профсоюзов, которые просили президента не ставить подпись после того, как вчера Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Французское правительство отмечало, что внедрение реформы необходимо для того, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

Отметим, что во Франции несколько месяцев проходили массовые протесты против пенсионной реформы. Последние из них прошли в пятницу после решения Конституционного совета. В частности, в городе Ренн группа митингующих подожгла полицейский участок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.