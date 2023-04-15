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Макрон подписал закон о скандальной пенсионной реформе

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Франция, Суббота 15 апреля 2023 09:26
Макрон подписал закон о скандальной пенсионной реформе Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Таким образом, Макрон в очередной раз отклонил призывы профсоюзов, которые просили президента не ставить подпись после того, как вчера Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Французское правительство отмечало, что внедрение реформы необходимо для того, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

Отметим, что во Франции несколько месяцев проходили массовые протесты против пенсионной реформы. Последние из них прошли в пятницу после решения Конституционного совета. В частности, в городе Ренн группа митингующих подожгла полицейский участок.

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Франция Эммануэль Макрон Пенсионная реформа
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