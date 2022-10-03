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В Париже планируют провести конференцию по восстановлению Украины

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Понедельник 03 октября 2022 22:02
В Париже планируют провести конференцию по восстановлению Украины Фото: Премьер-министр Франции Элизабет Борн (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 03 октября, премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала проведение в Париже конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

"В предстоящие месяцы мы организуем экономическую конференцию с украинскими властями для мобилизации наших компаний", - заявила Борн.

Также премьер-министр заявила, что с конца ноября французские домохозяйства, приютившие у себя беженцев из Украины, будут получать финансовую помощь.

"Я хочу отдать должное и поблагодарить всех мобилизуемых общин, проявляющих солидарность и позволяющих принимать и обучать украинских беженцев. Их благосклонность является ценной и решающей", - добавила напоследок.

Напомним, что в июле Украина представила западным партнерам план восстановления страны, рассчитанный на 10 лет.

Позже участники конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердили декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса обновления Украины.

Также Франция направила самую большую партию гуманитарки в Украину.

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