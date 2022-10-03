В Париже планируют провести конференцию по восстановлению Украины

В понедельник, 03 октября, премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала проведение в Париже конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

"В предстоящие месяцы мы организуем экономическую конференцию с украинскими властями для мобилизации наших компаний", - заявила Борн.

Также премьер-министр заявила, что с конца ноября французские домохозяйства, приютившие у себя беженцев из Украины, будут получать финансовую помощь.

"Я хочу отдать должное и поблагодарить всех мобилизуемых общин, проявляющих солидарность и позволяющих принимать и обучать украинских беженцев. Их благосклонность является ценной и решающей", - добавила напоследок.