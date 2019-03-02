У Парижі затримали 9 протестувальників

У французькому Нанті поліція застосувала сльозогінний газ

В Париже (Франция) полиция задержала 9 человек, которые вышли сегодня, 2 марта, на 16-в волну антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в Париже протестующие изменили согласованный маршрут движения, из-за чего полиция применила специальные средства. В результате инцидента 9 "желтых жилетов" были задержаны.

Кроме того, столкновения между протестующими и правоохранителями произошли и во французском городе Нант. Демонстранты пытались пройти через несогласованные улице, в результате чего полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, сегодня, 2 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста, организованные движением "желтых жилетов". Протестующие хотят показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых.

Акции протеста запланированы в Марселе, Лионе, Бордо, Лилле и других крупных городах Франции.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе в протестах "желтых жилетов" во Франции приняли участие 46 тыс. человек. Сообщается, что участие в акциях протеста 23 февраля по всей Франции приняли по меньшей мере 46 тысяч человек. В Париже на улицы вышли 5,6 тысяч участников движения "желтых жилетов".