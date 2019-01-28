У Парижі відбувся мітинг "червоних шаликів" на противагу руху "жовтих жилетів"

Мітингувальники виступають проти проявів насильства з боку "жовтих жилетів"

Во французской столице, Париже, десять тысяч человек вышли на улицы в красных шарфах, проведя митинг против "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Митинг получил название "красных шарфов", а его сторонники таким образом выступили против насильственных методов участников движения "желтых жилетов".

"Мы осуждаем мятежи, которые устраиваются "желтыми жилетами". Мы также отвергаем угрозы и постоянные словесные оскорбления от "жилетов", - говорится в совместном заявлении протестующих в красных шарфах.

Они прошлись маршем от Площади Нации до Площади Бастилии. Основателем движения "красных шарфиков" является инженер из Тулузы Лоран Сулье. Он был недоволен насилием со стороны наиболее радикально настроенных "желтых жилетов".

Фото: протесты в Париже (twitter.com/FRAProperty)

Напомним, в субботу, 26 января, французская полиция в Париже разогнала участников демонстрации "желтых жилетов", применив слезоточивый газ и водометы. Было арестовано 223 протестующих.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года.