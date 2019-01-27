У Парижі водометами та сльозоточивим газом розігнали акцію "жовтих жилетах"

Фото: протести в Парижі (twitter.com/CGTNOfficial)

У суботу ввечері, 26 січня, кілька сотень людей зібралися на площі Республіки

Французька поліція в Парижі розігнала учасників демонстрації "жовтих жилетах", застосувавши сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що кілька сотень людей зібралися в суботу ввечері, 26 січня, на площі Республіки. Акція породила в мирній атмосфері. Проте пізніше прибули співробітники поліції, які для розгону мітингувальників використовувала водомети і сльозогінний газ.

"Ми вийшли на дозволену демонстрацію на площі Республіки після того як нас прогнали з площі Бастилії. "Жовта ніч" була дозволена. Я називаю це державним тероризмом, який з допомогою газу заважає нам мітингувати" - сказала учасниця акції.

При цьому в поліції стверджують, що розігнали демонстрантів, щоб запобігти зіткнення.

Нагадаємо, раніше в Парижі під час акції "жовтих жилетах" в суботу, 26 січня, поліція заарештувала 223 людини. 26 січня у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі сотні демонстрантів "жовтих жилетах" опівдні за місцевим часом почали ходу від Єлисейських полів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, кількість демонстрантів, які вийшли 26 січня на акції протесту у Франції, становить понад 69 тисяч. У Парижі на вулиці вийшли понад 4 тис. протестувальників.