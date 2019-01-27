У Парижі на акції "жовтих жилетів" у суботу затримали понад 200 осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/CGTNOfficial)

Поліція застосовувала проти протестувальників водомети і сльозогінний газ

У Парижі (Франція) під час акції "жовтих жилетів" у суботу, 26 січня, поліція заарештувала 223 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Протягом дня поліція застосовувала проти протестувальників водомети і сльозогінний газ. Своєю чергою, учасники протестів кидали димові шашки.

26 січня у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі сотні демонстрантів "жовтих жилетів" опівдні за місцевим часом почали ходу від Єлисейських полів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, кількість демонстрантів, які вийшли 26 січня на акції протесту у Франції, становить понад 69 тисяч. У Парижі на вулиці вийшли понад 4 тис. протестувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час зіткнень у Парижі в суботу, 26 січня, поліція затримала щонайменше 52 протестувальники.