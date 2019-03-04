У Франції протестували проти президента Алжиру

Протестувальники виступили на підтримку мітингів в Алжирі проти висунення Абдель Азіза Бутефліки на п'ятий термін

В Париже (Франция) в воскресенье, 3 марта, около 6 тысяч человек вышли на митинг против выдвижения на пятый срок нынешнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики. Об этом свидетельствуют данные парижской префектуры, передает РБК-Украина со ссылкой на franceinfo.

Протестующие вышли в поддержку митингов в Алжире против решения 81-летнего президента, который находится у власти с 1999 года, выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Организатором парижской демонстрации стал представитель оппозиционной партии "Джейль Джаид" ("Новое поколение") Фаттах Бендали.

"Алжиру пора вернуться к демократии", - сказал один из организаторов.

В Марселе также тысячи алжирцев собрались под местной триумфальной аркой в историческом алжирском иммиграционном районе.

В самом Алжире акции протеста продолжаются уже неделю, но массовые протесты состоялись в пятницу, 1 марта. Всего участие в акциях приняли несколько десятков тысяч человек, которые выражали недовольство решением президента Бутефлики в очередной раз баллотироваться на должность.

Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля.

Напомним, в Алжире сотни студентов вышли на акции протеста против решения действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок.