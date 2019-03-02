В Алжирі під час протесту були поранені майже 200 осіб

Фото: протести в Алжирі (REUTERS)

Один з протестувальників помер від серцевого нападу

В Алжирі під час протесту проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін щонайменше 183 людини отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APS.

За даними Міністерства охорони здоров'я Алжиру, в результаті масових акцій протесту у п'ятницю, 1 березня, щонайменше 183 демонстранти були травмовані. Один з протестувальників помер від серцевого нападу.

Зазначається, що протести відбувалися мирно. Проте поблизу президентського палацу в місті Алжир, між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

Як повідомляється, акції протесту в Алжирі тривають вже майже тиждень, проте наймасовіші протести відбулися саме вчора, 1 березня. Участь в акціях протесту взяли декілька десятків тисяч осіб, які висловлювали невдоволення рішенням президента Бутефліки вкотре балотуватися на посаду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Наразі участь в протестах по всій країні беруть більше 5 тис. осіб, зокрема 1300 демонстрантів вийшли на вулиці Парижу.

Крім того, французькі правоохоронці затримали більше 20 протестувальників.

Додамо, що під час сутичок цивільного населення і армії Венесуели на прикордонних пунктах з Колумбією і Бразилією загинули щонайменше дві людини.