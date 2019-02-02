У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"

На акцію протесту в Парижі вийшли 13,8 тис. осіб

Число задержанных участников движения "желтых жилетов", которые сегодня вышли на новые антиправительственные акции протеста во Франции, возросло до 28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в Париже протестующие пытались построить баррикады из мебели, в результате чего возникли столкновения с правоохранителями. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов". Также правоохранители задержали 10 участников протеста.

Кроме того, в Валенсии полиция в результате обысков задержала 18 человек, у которых обнаружили и изъяли около 100 единиц оружия и запрещенных предметов.

Согласно данным независимого подсчета проведенного компанией Occurrence, сегодня, 2 февраля, на антиправительственную акцию протеста движения "желтых жилетов" в Париже вышли 13,8 тысяч демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Валенсии (Франция) правоохранители задержали 14 участников акции протеста "желтых жилетов". Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанных оружие и запрещенные предметы.

Сегодня во Франции начались новые антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Протестующие собираются в Париже почтить раненых во время столкновений с правоохранителями участников движения.