У Парижі назвали нову версію пожежі в Нотр-Дам де Парі

Настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шові припустив, що якийсь збій в комп'ютерній системі міг призвести до пожежі в Нотр-Дам де Парі. Про це повідомляє Associated Press.

Проте він не уточнив, про яку саме комп'ютерну систему йдеться, однак зауважив, що причина пожежі, ймовірно, буде встановлена незабаром.

"Можливо, ми дізнаємося, що сталося (у соборі перед пожежею, - ред.) через два-три місяці", - сказав він.

Також газета Le Parisien повідомляє, що слідчі з'ясовують, чи була пожежа в соборі пов'язана з комп'ютерним збоєм або з неправильною роботою тимчасових ліфтів, які використовувалися під час ремонтних робіт.

Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері відбулася 15 квітня. В результаті пожежі сильно постраждала будівля, зокрема обвалились дах і шпиль. При гасінні вогню постраждав один пожежник і двоє поліцейських.

Вже є кілька версій причини займання собору. Зокрема, пожежники вважають, що це сталося через роботи з реставрації будівлі. За версією прокуратури, свідоцтва навмисного підпалу собору Паризької Богоматері немає.

Працюючі на місці пожежі Соборі Богоматері криміналісти назвали ймовірну причину інциденту. Вони вважають, що причиною пожежі є проблема з електрикою.