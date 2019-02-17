У Парижі розпочався марш "жовтих жилетів"

Протестувальники планують дійти до Марсового поля, щоб розпочати свій мітинг

Сегодня, 17 февраля, в Париже участники движения "желтых жилетов" начали свой марш протеста от Триумфальной арки центром города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, участники марша планируют пройти от Триумфальной арки центральными улицами Парижа к Марсовому полю, чтобы там начать свой митинг. "Желтые жилеты" пройдут мимо площади Альма, бульвара Инвалидов и тому подобное.

Отмечается, что протестующие несут плакаты с требованиями "остановить полицейский произвол", "снизить налоги" и "повысить социальные выплаты".

Пока инцидентов или столкновений во время акции не зафиксировано.

Напомним, что французские политические силы и правящая партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" объявили о проведении акций против антисемитизма во Франции. Акции запланированы на вторник, 19 февраля.

Добавим, что во время вчерашней акции протеста, организованной движением "желтых жилетов" в Париже полиция задержала по меньшей мере 29 демонстрантов

Кроме того, во французском городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в пробке. В машине находились два человека, за рулем была молодая девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.