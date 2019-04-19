У Парижі почалися роботи зі зміцнення елементів Нотр-Дам

Фахівці Франції розпочали роботи із зміцнення кількох елементів собору Нотр-Дам де Парі, які можуть обвалитися після пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

На кадрах відео, яке опублікувало агенство, можна побачити, як робітники встановлюють конструкцію для зміцнення фронтону північного поперечного нефу Нотр-Дама, одного з декількох ключових елементів, які постраждали під час пожежі.

Трикутний елемент, довжина якого близько 15 метрів і вагою кілька тонн, більше не підтримується опорними балками даху і його падіння призведе до обвалення частини північного фасаду.

Нагадаємо, 15 квітня ввечері в столиці Франції горів Нотр-Дам де Парі. Пожежники вважають, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі. У свою чергу, паризька прокуратура зазначила, що не виявила ознак навмисного підпалу Нотр-Дама, але слідство триває.

Як відзначив міністр культури Франції Франк Ріестер, після пожежі Нотр-Даму зберігається загроза обвалення трьох елементів собору.

Відзначимо, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Також горіла одна з веж, проте рятувальники встигли її загасити. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Крім того, сума пожертвувань на реконструкцію після пожежі собору Нотр-Дам де Парі досягла майже 1 млрд євро. Зазначається, що 16 квітня в перший день збору коштів серед громадян було пожертвувано більш ніж на 136 млн євро.