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У Парижі почалася нормандська зустріч на рівні радників

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Париж, Середа 26 січня 2022 13:31
У Парижі почалася нормандська зустріч на рівні радників Фото: нормандські радники сьогодні зустрічаються в Парижі (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

У Парижі (Франція) почалася нормандська зустріч на рівні політичних радників. Представники України, Росії, Німеччини та Франції обговорять кроки з мирного врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що зустріч почалася о 13:00 за Києвом в Єлисейському палаці. У ній беруть участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак, заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, радник німецького канцлера Єнс Пльотнер і радник президента Франції Еммануель Бонн.

Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування нормандського формату є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Він також у коментарі РБК-Україна спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

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