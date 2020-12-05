У Парижі йдуть сутички між правоохоронцями і учасниками акції проти поліції

У Парижі проходять акції протесту проти закону про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими. Між учасниками акції та поліцейськими почалися сутички.

Про це повідомляють Le Parisien і BFM TV.

Сутички між сторонами почалися незабаром після початку акції. Учасники протестів кидали в поліцейських петарди і каміння. Поліція у відповідь застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.

Також в ході сутичок було розбито вікно в одному з агентств нерухомості. Інформації про затриманих і постраждалих поки немає. Поліції вдається блокувати рух акції.

Наголошується, що сьогодні проходить 90 акцій протесту по всій Франції.

Нагадаємо, 28 листопада у французькій столиці Парижі в ході акції протесту поліцейські затримали 46 учасників демонстрацій. Їх затримали за насильницькі дії щодо правоохоронних органів.

Зазначимо, що згідно законопроекту "про глобальної безпеки", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро