У Парижі горить багатоповерховий будинок, є жертви

В результаті пожежі загинули не менше семи осіб

На юго-западе Парижа (Франция) горит восьмиэтажный дом, в результате чего погибли не менее семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что горит здание в 16-м административном округе Парижа. Также сообщается о 27 пострадавших, включая троих спасателей. Представители пожарной службы не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается.

Также сообщается, что пожар возник в 04:30 по киевскому времени, на месте работают около 200 пожарных. Причины возгорания неизвестны.

Фото: пожар в Париже (twitter.com/sotiridi)

Напомним, ранее сообщалось, что на Соборной площади Днепра подожгли кофейню с посетителями, в результате ожоги получили владелица кафе и клиентка. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. По данным местных СМИ, неизвестные забросили в кофейню Heisenberg горючую смесь.

По факту инцидента полиция открыла уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет. Также правоохранители устанавливают лица, причастные к поджогу кафе.