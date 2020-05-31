ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Парижі через рік після пожежі відкрили площу перед Нотр-Дам

Новини » Суспільство     31.05.2020 - 22:55
У Парижі через рік після пожежі відкрили площу перед Нотр-Дам
Фото: реконструкція Нотр-Дам (flckr.com / kaneto974)

Площу відкрили для відвідувачів вдень 31 травня

У Парижі сьогодні, 31 травня, відкрили для відвідувачів площу перед Собором Паризької Богоматері. Вперше після пожежі в соборі туристи та жителів міста зможуть потрапити на площу.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Шлагбауми на вході до площі були зняті сьогодні о 15:00, після чого площу перед Нотр-Дам офіційно відкрили для відвідувачів. На відкритті були присутні мер Парижа Анн Ідальго та міністр культури країни Франк Рістер.

Як заявив Рістер, відкриття площі є дуже красивим символом, який є першим кроком до відновлення собору.

Зазначимо, пожежа в соборі Нотр-Дам сталася 15 квітня 2019 року. Вогнем було знищено шпиль та крівлю собору, а також пошкоджено інтер'єр, верхні стіни та вікна. Площа перед собором була закрита через забруднення свинцем, який містився в елементах покрівлі.

Рівень концентрації цього небезпечного хімічного елементу навколо собору перевищував допустимі значення в декілька разів.

Як писало РБК-Україна, більша частина цінностей, які зберігалися в Нотр-Дам не постраждали під час пожежі.

Додамо, після пожежі французькі архітектори представили проект реставрації собору, вони пропонували виготовити для Нотр-Дам скляні шпиль та дах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Парижпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся