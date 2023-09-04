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PariMatch решил судиться против Зеленского из-за санкций за связи с Россией и Беларусью

Фото: PariMatch решил судиться против Зеленского из-за санкций за связи с Россией и Беларусью (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Компания PariMatch подала в суд на президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные из-за ее связей с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в Едином государственном реестре судебных решений.

Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch.

Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский.

Суд назначил рассмотрение иск PariMatch к главе государства 5 сентября.

PariMatch требует отменить санкции, введенные из-за связей компании с агрессором тем, что после начала войны "прекратил сотрудничество с российскими резидентами и принимает все возможные меры для прекращения использование его продуктов на территории РФ".

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.

"На сегодня получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.

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Владимир ЗеленскийParimatch