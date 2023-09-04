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PariMatch решил судиться против Зеленского из-за санкций за связи с Россией и Беларусью

Понедельник 04 сентября 2023 18:50
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PariMatch решил судиться против Зеленского из-за санкций за связи с Россией и Беларусью Фото: PariMatch решил судиться против Зеленского из-за санкций за связи с Россией и Беларусью (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Компания PariMatch подала в суд на президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные из-за ее связей с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в Едином государственном реестре судебных решений.

Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch.

PariMatch решил судиться против Зеленского из-за санкций за связи с Россией и Беларусью

Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский.

Суд назначил рассмотрение иск PariMatch к главе государства 5 сентября.

PariMatch требует отменить санкции, введенные из-за связей компании с агрессором тем, что после начала войны "прекратил сотрудничество с российскими резидентами и принимает все возможные меры для прекращения использование его продуктов на территории РФ".

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.

"На сегодня получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.

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Владимир Зеленский Parimatch
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