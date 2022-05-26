Експерт назвав українські компанії, які продовжують заробляти в РФ

Через три місяці з початку війни ряд українських компаній продовжують працювати в Росії і Білорусі, і спонсорувати агресора. Серед них, зокрема, букмекерська компанія Parimatch.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного експерта Юрія Романенка в Facebook .

"Є чимало українських компаній, які продовжують заробляти на ринку агресора і платять там податки. Хто "відзначився": Parimatch - компанія відкрито продовжує працювати в Білорусі, яка відіграє ключову роль в агресії Росії проти України. У Росії Ліцензія нібито відкликана, але всі контракти тривають", - написав Романенко.

Він нагадав, що з початку вторгнення РФ багато міжнародних компаній пішли з російського і білоруського ринку самостійно або ж під тиском громадськості, не бажаючи спонсорувати агресора, але деякі українські продовжують там працювати.

За словами Романенка, серед них також косметична компанія Make UP й алкогольні напої "Оболонь". Раніше вони публічно заявили, що відкликають свої бренди з російського ринку. Однак пиво "Оболонь", "як і раніше доступні в магазинах" Ашан"," Переросток" та інших торгових мережах РФ.

Нагадаємо, раніше народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що бізнес, який продовжує працювати з країною-агресором, не має права існувати сьогодні в Україні.

Своєю чергою голова бюджетного комітету Верховної ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і направляти ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.