Никогда снова. В Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом

Сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – впервые вместе со странами Европы. Праздник официально перенесли с 9 мая.

Больше о значении памятной даты и как Украина присоединилась к европейской традиции празднования Дня победы, – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: информация из Wikipedia, публикации Украинского института национальной памяти, текст закона "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", Указ президента Украины №266/2023.

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День памяти и победы – 8 мая

С прошлого года чествование памяти павших героев и всех борцов с нацизмом во Второй мировой войне установлено в Украине на общегосударственном уровне на 8 мая – день капитуляции Германии.

К этому шагу наша страна двигалась постепенно. После Революции Достоинства был введен День памяти и примирения 8 мая.

В 2016 году отказались от советского названия "День победы" и определения "великая отечественная война". На 9 мая был установлен День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 2017 году в Украине запретили "георгиевскую ленту", которую раньше использовали на мероприятиях ко Дню победы, но с 2014-го эта лента является признаком сепаратизма и российской агрессии. Символом памяти о войне в Украине стал цветок красного мака и лозунг "Никогда снова".

В июне 2023 президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 государственным праздником на 8 мая. В то же время, 9 мая стало Днем Европы.

Фото: цветок мака в Украине и Европе является символом памяти о войне (Виталий Носач, РБК-Украина)

В мирное время 8 мая в Украине должно было быть нерабочим днем, но из-за военного положения все дополнительные выходные отменены.

Восстановление исторической правды. История Дня победы и почему его перенесли в Украине

Проигрыш нацистской Германии в войне был задокументирован в Акте о капитуляции 7 мая 1945 во французском городе Реймс. Однако советский лидер Иосиф Сталин отказался признавать документ и настоял, чтобы его подписание состоялось в Берлине, перешедшем под контроль Красной армии.

На следующий день, 8 мая 1945, в 22:43 по центральноевропейскому времени был подписан второй Акт о капитуляции Германии в берлинском пригороде. Он предполагал прекращение огня с 23:01. Тогда же начались многолюдные празднества на площадях Лондона, Нью-Йорка, Чикаго.

В честь этого события в Европе был установлен праздник "Victory in Europe Day" (День победы в Европе). Ежегодно 8 мая в 23:01 во многих городах проходит акция "Первая минута мира".

В отличие от европейских стран в СССР победу над нацизмом традиционно отмечали 9 мая. Именно в этот день Акт о капитуляции Германии был доставлен Сталину.

Если в первые десятилетия после завершения Второй мировой 9 мая в Союзе даже не было выходным днем, впоследствии советские власти, а затем и российские, сделали с этого дня культ.

РФ фактически стремится "присвоить" победу над нацизмом, однако вклад в нее внесли десятки стран. Военные действия велись на территории около 40 государств – в Европе, Северной Африке, Азии, Тихоокеанском регионе.

Украинские земли были одним из основных театров военных действий, местом масштабных сражений и ожесточенного сопротивления. Миллионы украинцев сопротивлялись с оружием в руках в различных регулярных армиях мира, сотни тысяч боролись в подпольных и повстанческих структурах. Почти все украинские предприятия переориентировались на нужды обороны.

Нацистский и коммунистический режимы во время оккупации территории Украины совершали многочисленные преступления против гражданского населения – Холокост, массовые убийства и депортации народов. Потери украинцев во Второй мировой достигают около 8 млн человек, из них 5 млн – гражданских и 3 млн военных.

Фото: чествование памяти павших героев и борцов с нацизмом во Второй мировой войне перенесли в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чтобы восстановить "историческую правду" и отметить вклад украинского народа в победу во Второй мировой войне, был инициирован законопроект об установлении Дня памяти и победы над нацизмом 8 мая.

"В целях восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая", – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают в Украинском институте национальной памяти (УИНП), память о войне должна вести не к культу победы, а развивать умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами, а также воспитывать смелость и принципиальность в борьбе с агрессией и несправедливостью.

"Ни одна страна не может претендовать на исключительную роль в победе над нацизмом. Победа – результат титанических усилий десятков государств и сотен народов. Так же недопустимы попытки прикрываться моральным авторитетом победителя во Второй мировой для реваншизма. Кульминацией этой агрессивной политики РФ стало нападение на Украину в 2014 и преступное полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года", – отметили в УИНП.

Какой праздник теперь 9 мая

С 2024 года в Украине 9 мая будут отмечать День Европы (ранее – в третью субботу мая). Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении новой даты праздника, "осознавая европейскую идентичность украинского народа и с целью укрепления единства народов Европы".

"Это будет День Европы – нашей союзницы. Которая никогда не называет Украину "вымышленным" или "искусственным" образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее – нашу Европу", – заявил Зеленский.

Дата праздника 9 мая имеет исторические основания. В этот день в 1950 году французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с инициативой создать Европейское сообщество угля и стали.

По плану Шумана, европейские страны обязаны были передать управление производствами угля и стали единому органу. В результате такого объединения ключевые отрасли военной промышленности также должны были перейти под общий контроль, что сделало бы невозможной подготовку отдельной страны к новой войне.

Считается, что Декларация Шумана официально положила начало процессу создания Европейского союза. Именно поэтому государства ЕС 9 мая отмечают День Европы.