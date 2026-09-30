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ПАСЕ призвала направлять 10% средств на восстановление Украины

14:59 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
ПАСЕ призвала направлять 10% средств на восстановление Украины Фото: ПАСЕ (GettyImages)
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ПАСЕ призвала страны Совета Европы направлять часть средств на восстановление Украины непосредственно на поддержку ветеранов и людей с инвалидностью. Речь идет минимум о 10% соответствующего финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ПАСЕ.

Что предлагает ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла соответствующую резолюцию 29 сентября. В документе государствам-членам рекомендовано направлять не менее десятой части национальных средств, выделенных на восстановление Украины, на реабилитацию и социальную реинтеграцию ветеранов, а также гражданских лиц с инвалидностью.

Какой механизм хотят создать

Одновременно Ассамблея призвала украинские власти при содействии стран Совета Европы сформировать единый и прозрачный механизм получения льгот и необходимых услуг.

Предполагается, что система должна объединить длительную реабилитацию, психологическую помощь, уход на дому, адаптацию жилья, содействие возвращению к профессиональной деятельности и доступность инфраструктуры.

Какие меры предусматривает резолюция

В ПАСЕ также выступили за введение общего минимального пакета помощи для ветеранов. Он должен включать поддержку физического и психического здоровья, реабилитационные программы, содействие трудоустройству и образованию, обеспечение жильем и социальную защиту.

Отдельно Ассамблея указала на необходимость предоставлять усиленную и скоординированную поддержку в течение как минимум трех лет после завершения военной службы.

Кроме того, государствам-членам предложили обеспечить возможность реализации прав ветеранов независимо от страны их пребывания, усилить помощь их семьям и бывшим военнопленным. Также ПАСЕ призвала содействовать Украине в укреплении собственной системы поддержки ветеранов.

Напоминаем, что ПАСЕ приняла две резолюции, посвященные соблюдению прав человека в условиях полномасштабной войны и вопросу освобождения военнопленных.

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