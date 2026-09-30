ПАСЕ призвала направлять 10% средств на восстановление Украины
ПАСЕ призвала страны Совета Европы направлять часть средств на восстановление Украины непосредственно на поддержку ветеранов и людей с инвалидностью. Речь идет минимум о 10% соответствующего финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ПАСЕ.
Что предлагает ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла соответствующую резолюцию 29 сентября. В документе государствам-членам рекомендовано направлять не менее десятой части национальных средств, выделенных на восстановление Украины, на реабилитацию и социальную реинтеграцию ветеранов, а также гражданских лиц с инвалидностью.
Какой механизм хотят создать
Одновременно Ассамблея призвала украинские власти при содействии стран Совета Европы сформировать единый и прозрачный механизм получения льгот и необходимых услуг.
Предполагается, что система должна объединить длительную реабилитацию, психологическую помощь, уход на дому, адаптацию жилья, содействие возвращению к профессиональной деятельности и доступность инфраструктуры.
Какие меры предусматривает резолюция
В ПАСЕ также выступили за введение общего минимального пакета помощи для ветеранов. Он должен включать поддержку физического и психического здоровья, реабилитационные программы, содействие трудоустройству и образованию, обеспечение жильем и социальную защиту.
Отдельно Ассамблея указала на необходимость предоставлять усиленную и скоординированную поддержку в течение как минимум трех лет после завершения военной службы.
Кроме того, государствам-членам предложили обеспечить возможность реализации прав ветеранов независимо от страны их пребывания, усилить помощь их семьям и бывшим военнопленным. Также ПАСЕ призвала содействовать Украине в укреплении собственной системы поддержки ветеранов.
Напоминаем, что ПАСЕ приняла две резолюции, посвященные соблюдению прав человека в условиях полномасштабной войны и вопросу освобождения военнопленных.