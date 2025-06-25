ПАСЕ приняла две важные для Украины резолюции: детали
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции, которые касаются вопроса прав человека в контексте полномасштабной войны, а также освобождения военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
"Эти документы являются очередным мощным свидетельством бескомпромиссной поддержки ПАСЕ основополагающих принципов международного права, защиты прав человека, противодействия безнаказанности и солидарности с народом Украины в борьбе против российской агрессии", - пишет МИД.
"Правовые аспекты и вопросы прав человека в контексте агрессии РФ против Украины"
Как пишет МИД, резолюция одобряет четкие правовые выводы Ассамблеи, в частности:
- признание действий России, Беларуси и КНДР как акта агрессии;
- фиксацию индивидуальной ответственности политического и военного руководства этих государств;
- подтверждение факта незаконной оккупации Крыма и других украинских территорий как грубого нарушения международного права;
- признание депортаций, пыток, репрессий и насильственных исчезновений как военных преступлений, преступлений против человечности, а иногда - как проявлений геноцида.
В том же числе является решительной поддержка ПАСЕ создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы и призыв стран-членов присоединиться к соответствующему Расширенному частичному соглашению.
"Поддержка политических переговоров по обеспечению обмена и освобождения военнопленных"
Резолюция, как пишет МИД, была инициирована украинской делегацией. Она стала первым документом Ассамблеи, который фиксирует массовые и системные нарушения России Третьей Женевской конвенции.
В частности резолюция подтверждает вину России за пытки, казни, сексуальное насилие и отказ в доступе Международного комитета Красного Креста (МККК), преследование украинских военных за участие в боевых действиях.
"Ассамблея подчеркивает необходимость создания постоянного механизма обмена военнопленными с привлечением нейтральных посредников и международных организаций", - отмечает МИД.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце января ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине.
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