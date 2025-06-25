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ПАСЕ приняла две важные для Украины резолюции: детали

Среда 25 июня 2025 14:56
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ПАСЕ приняла две важные для Украины резолюции: детали Иллюстративное фото: ПАСЕ приняла две важные для Украины резолюции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции, которые касаются вопроса прав человека в контексте полномасштабной войны, а также освобождения военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"Эти документы являются очередным мощным свидетельством бескомпромиссной поддержки ПАСЕ основополагающих принципов международного права, защиты прав человека, противодействия безнаказанности и солидарности с народом Украины в борьбе против российской агрессии", - пишет МИД.

"Правовые аспекты и вопросы прав человека в контексте агрессии РФ против Украины"

Как пишет МИД, резолюция одобряет четкие правовые выводы Ассамблеи, в частности:

  • признание действий России, Беларуси и КНДР как акта агрессии;
  • фиксацию индивидуальной ответственности политического и военного руководства этих государств;
  • подтверждение факта незаконной оккупации Крыма и других украинских территорий как грубого нарушения международного права;
  • признание депортаций, пыток, репрессий и насильственных исчезновений как военных преступлений, преступлений против человечности, а иногда - как проявлений геноцида.

В том же числе является решительной поддержка ПАСЕ создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы и призыв стран-членов присоединиться к соответствующему Расширенному частичному соглашению.

"Поддержка политических переговоров по обеспечению обмена и освобождения военнопленных"

Резолюция, как пишет МИД, была инициирована украинской делегацией. Она стала первым документом Ассамблеи, который фиксирует массовые и системные нарушения России Третьей Женевской конвенции.

В частности резолюция подтверждает вину России за пытки, казни, сексуальное насилие и отказ в доступе Международного комитета Красного Креста (МККК), преследование украинских военных за участие в боевых действиях.

"Ассамблея подчеркивает необходимость создания постоянного механизма обмена военнопленными с привлечением нейтральных посредников и международных организаций", - отмечает МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце января ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине.

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