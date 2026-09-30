ПАРЄ закликала спрямовувати 10% коштів на відновлення України

ПАРЄ закликала країни Ради Європи спрямовувати частину коштів на відновлення України безпосередньо на підтримку ветеранів та людей з інвалідністю. Йдеться щонайменше про 10% відповідного фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби ПАРЄ.

Що пропонує ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила відповідну резолюцію 29 вересня. У документі державам-членам рекомендовано спрямовувати щонайменше десяту частину національних коштів, виділених на відновлення України, на реабілітацію та соціальну реінтеграцію ветеранів, а також цивільних осіб з інвалідністю.

Який механізм хочуть створити

Водночас Асамблея закликала українську владу за сприяння країн Ради Європи сформувати єдиний та прозорий механізм отримання пільг та необхідних послуг.

Передбачається, що система має об'єднати тривалу реабілітацію, психологічну допомогу, догляд вдома, адаптацію житла, сприяння поверненню до професійної діяльності та доступність інфраструктури.

Які заходи передбачає резолюція

У ПАРЄ також виступили за запровадження загального мінімального пакету допомоги для ветеранів. Він повинен включати підтримку фізичного та психічного здоров'я, реабілітаційні програми, сприяння працевлаштуванню та освіті, забезпечення житлом та соціальний захист.

Окремо Асамблея вказала на необхідність надавати посилену та скоординовану підтримку протягом як мінімум трьох років після завершення військової служби.

Крім того, державам-членам запропонували забезпечити можливість реалізації прав ветеранів незалежно від країни їхнього перебування, посилити допомогу їхнім сім'ям та колишнім військовополоненим. Також ПАРЄ закликала сприяти Україні у зміцненні власної системи підтримки ветеранів.