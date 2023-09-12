В ПАСЕ признали Россию диктатурой

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность поправками к российской Конституции, которые были внесены в июле 2020 года. Эти поправки, в том числе снимают ограничения на президентский срок и позволяют Путину оставаться в должности президента до 2036 года, когда ему исполнится 83 года.

"Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру", - заявили парламентарии.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции. Парламентарии также напомнили о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

Там добавили, что российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "угрожают международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей".

Учитывая это, восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа страны, а также Европы и всего мира.

К тому же? комитет подтвердил свою поддержку будущего специального международного криминального трибунала для привлечения российского руководства, включая Путина, к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17.

Что этому предшествовало

Летом 2020 года в России прошло голосование за поправки к Конституции. Одним из главных пунктов стала норма о том, что прежние президентские сроки Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 года и потенциально оставаться у власти до 2036 года.

При этом российские оппозиционные СМИ выяснили, что в голосовании приняли участие тысячи недействительных паспортов. Некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дистанционного голосования дважды. В результате поправки к Конституции якобы поддержали 78% россиян.

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