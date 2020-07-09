За обнулення термінів Путіна голосували тисячі недійсних паспортів

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі

У голосуванні за поправки до конституції Росії брали участь тисячі недійсних паспортів. Вони "голосували" за обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

Про це пише видання "Медуза".

На сайті Головного управління з питань міграції МВС Росії є сервіс перевірки російських паспортів за списком паспортів, визнаних недійсними. При перевірці відомостей про паспорти інтернет-виборців виявилося, що тисячі паспортів учасників дистанційного голосування недійсні.

Також виявилося, що деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі.

Раніше повідомлялось, що голосування за поправки до конституції РФ тривало з 25 червня до вечора 1 липня. "За" висловилися майже 78% росіян.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про публікацію конституції країни з внесеними поправками.

Зазначимо, головним пунктом поправок до конституції Росії стало обнулення президентських термінів Володимира Путіна.